Общество

Изменились рекомендации по организации голосования отдельных категорий избирателей

В связи с внесением поправок в федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ЦИК России 29 июля были внесены изменения в Методические рекомендации по организации голосования отдельных категорий избирателей при проведении выборов на территории Российской Федерации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, уточнен перечень уважительных причин, не позволяющих самостоятельно прибыть в помещение для голосования избирателям, которым участковая избирательная комиссия обязана обеспечить возможность участия в голосовании вне помещения для голосования. Это состояние здоровья, инвалидность, необходимость ухода за нуждающимися в нем лицами. Могут признаваться уважительными иные причины, не позволяющие избирателю прибыть в помещение для голосования.

Участковая комиссия обеспечивает возможность участия в голосовании избирателям, которые включены в список избирателей, но в отношении, которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования.

Для подачи заявления о голосовании вне помещения для голосования может быть использована федеральная государственная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Для создания условий защиты здоровья избирателей при участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав голосование избирателей вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах) может проводиться досрочно, но не ранее чем за 7 дней до дня голосования. Порядок и сроки такого голосования устанавливается Центральной избирательной комиссией России.

Помимо этого, ЦИК России в новой редакции утверждены Методические рекомендации по обеспечению реализации избирательных прав военнослужащих при проведении выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и в органы местного самоуправления.