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Общество

Вузам могут разрешить принимать «целевиков» по договору с аграрными предприятиями

06.08.2020 16:42|ПсковКомментариев: 0

Вузам предлагают разрешить принимать на целевое обучение студентов, заключивших договоры с аграрными предприятиями, а учащимся дать право получить дополнительную квалификацию по рабочим профессиям. Соответствующий законопроект внес в Госдуму сенатор Александр Башкин. 

Сейчас право на целевое обучение в вузе за счет бюджетных средств имеют граждане, заключившие договоры в том числе с госорганами, государственными корпорациями и компаниями, предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Законопроектом предлагается расширить указанный перечень. Согласно документу, право на бесплатное целевое обучение в вузе в пределах установленной квоты получат граждане, заключившие договоры «с организациями, признанными сельскохозяйственными товаропроизводителями», пишет «Парламентская газета».

Как отмечается в пояснительной записке, такая мера будет способствовать притоку квалифицированных кадров в сферу сельского хозяйства.

Законопроект также дает право обучающимся «в пределах освоения ими образовательной программы высшего образования на бесплатной основе получить дополнительную квалификацию», пройдя соответствующие курсы профподготовки по профессиям рабочим, должностям служащих.

Теги: #образование #вуз
Источник: Псковская Лента Новостей
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