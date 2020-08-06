Общество

В колонии Островского района прошла госаттестация обучающихся осужденных

В профессиональном образовательном учреждении №37 исправительной колонии №2 в Островском районе прошла государственная итоговая аттестация обучающихся осужденных, по учебной программе среднего профессионального образования, на профессию «Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Всего аттестовано 9 обучающихся, которые получили три квалификации: «Сварщик ручной сварки плавящимся покрытым электродом», «Сварщик частично механизированной сварки (наплавки)» и «Газосварщик».

Документы о профессии государственного образца позволяют выпускникам быть конкурентоспособными на рынке труда после освобождения из исправительного учреждения.