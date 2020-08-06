Общество

Девушка вернулась домой через неделю после своих похорон

В Индии девушка обратилась в полицию через шесть дней после церемонии ее похорон, передает РИА Новости со ссылой на газету Times of India.

Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш, где 27 июля правоохранители обнаружили женский труп, упакованный в чемодан. Семья 24-летней девушки опознала ее тело. Следователи обвинили в убийстве мужа индианки и его родителей, которые постоянно издевались над ней.

После этого семья провела похороны. Однако почти через неделю сама девушка пришла в полицейский участок и рассказала, что все это время провела в соседнем городе, где раньше работала. О своем отъезде она никому не сказала.

После этого с семьи супруга индианки и с самого мужчины сняли обвинения.