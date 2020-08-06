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Общество

Гардероб «Псковпассажиравтотранса» отремонтируют почти за 4 млн рублей

06.08.2020 17:34|ПсковКомментариев: 0

Гардероб в здании административно-бытового комплекса «Псковпассажиравтотранса» в Пскове отремонтируют за 3,8 млн рублей. Соответствующая конкурсная документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Рабочим предстоит демонтировать керамические плитки, плинтуса, сделать покрытие полов из керамогранита с огрунтовкой. Стены после отбивки штукатурки облицуют керамической плиткой. Потолки расчистят от меловой окраски, а затем установят подвесной решетчатый и реечный алюминиевый потолки. Также проведут антисептирование полов, стен и потолков.

Кроме этого, отремонтируют систему отопления - демонтируют старые радиаторы, установят новые, проложат стальные водогазопроводные неоцинкованные трубы.

В рамках ремонта системы водоснабжения установят бойлеры, проложат новые трубы, установят смесители с кнопочным нажатием и душевой лейкой. Появится установка обезжелезивания воды и умягчитель воды.

Конкурсная документация размещена 6 августа, заявки для участия в конкурсе по определению подрядчика принимаются до 14 августа. Срок выполнения работ - 30 дней.

Помимо ремонта гардероба, на предприятии приведут в порядок смотровые ямы в ремонтной зоне за 3 млн 55 тысяч рублей.

Теги: #Псковпассажиравтотранс #госзакупки #ремонт
Источник: Псковская Лента Новостей
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