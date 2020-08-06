Общество

Елена Полонская отчиталась о деятельности городского отделения «Единой России» за полугодие

Члены политсовета единогласно поддержали отчет о работе за первое полугодие секретаря городского отделения «Единой России» Елены Полонской, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе реготделения партии.

По словам Елены Полонской, этой весной в период распространения коронавирусной инфекции на базе местного отделения партии был сформирован волонтерский центр, направленный на оказание помощи жителям в период пандемии коронавируса.

«При формировании волонтерского центра личное участие принимали секретарь генерального совета партии Андрей Анатольевич Турчак и секретарь регионального отделения партии Александр Николаевич Козловский, - отметила она. - При их непосредственном участии в регион было доставлено более 300 тысяч медицинских масок, а также защитные костюмы и средства индивидуальной защиты для последующего их распространения среди медицинских учреждений в Пскове и Псковской области и жителей области».

Кроме того, были закуплены 2 легковых автомобиля, которые передали в медицинские учреждения Пскова.

Активисты партийного проекта «Крепкая семья» провели родительскую экспертизу по контролю качества продуктов питания в наборах, которые выдавались школьникам с 1 по 4 классы и малообеспеченным семьям с детьми с 5 до 9 классы в период распространения коронавирусной инфекции.

Волонтерским центром была открыта горячая линия для граждан, а также активисты сами звонили людям старше 60 лет, оказывали адресную помощь по доставке продуктов, средств индивидуальной защиты, лекарств и предлагали посильную помощь в доставке граждан до аптек и медицинских учреждений.

Волонтеры информировали население о работе почты, аптек, консультировали по вопросам получения пенсий. Также общественники занимались распространением афиш и информационных газет о коронавирусе и провели большое количество акций по раздаче средств индивидуальной защиты на остановках и в общественном транспорте. Кроме того, активисты лично разработали информационную брошюру о мерах предосторожности в общественном транспорте.

Партийцы и участники волонтерского центра активно принимали участие в праздновании годовщины 75-летия Победы. Были организованы флэшмобы, раздача георгиевских лент при соблюдении всех эпидемиологических мер. Также был разработан партийный информационный буклет о праздновании 9 мая в формате онлайн, эти буклеты накануне были розданы на улицах города. В рамках празднования Дня Победы были проведены следующие мероприятия: «Окна победы», «Флаг России в каждый дом», «Свеча в окне».

Особое место активисты партии отвели акции «Звонок ветерану», в результате которой партийцы, члены политсовета, депутаты Псковской городской Думы звонили ветеранам с поздравлениями и интересовались, какая помощь им необходима. Каждому ветерану своевременно была оказана адресная помощь.

«Во время пандемии активисты волонтерского центра партии провели целый ряд субботников по уборке дворовых территорий, подчеркнула Елена Полонская. - В рамках одного из субботников была осуществлена дезинфекция детской площадки, входной группы, мест общего пользования на территории детского дома».

Кроме этого, члены партии и руководители первичных отделений активное участие принимали в контрольных выездах Главы города Пскова и депутатов Псковской городской Думы, в ходе которых решались самые наболевшие вопросы жителей.

В рамках партпроекта «Чистая страна» партийцами был выявлен факт скопления большого количества мусора на дороге, ведущей к памятнику экипажа Гудина. В результате обращений в компетентные органы и личному участию партийцев данные свалки были ликвидированы полностью.

Кроме того, партийцы приняли участие в мероприятии «Свеча памяти» у памятного знака, посвященного первым жертвам фашистов. В рамках этой акции были возложены цветы, зажжены свечи, а также волонтеры центра целый день осуществляли раздачу георгиевских лент с соблюдением всех эпидемиологических норм.

В рамках акции «Мы вместе» общественниками были доставлены чайные наборы для медперсонала во все медицинские учреждения города. В день медработника активисты волонтерского центра устроили праздничный флешмоб, проехав по всем медучреждениям, находящимся в городе, с поздравлениями с Днем медицинского работника.

Также, партийцы активно включились в работу подготовки принятия поправок в Конституцию, распространяя информационные газеты и афиши в городе. Активисты приняли участие в наблюдении за ходом принятия поправок, а также вошли в состав волонтеров конституции.

За весь период работы общественники активно участвовали и проводили различные конкурсы рисунков как на военную тематику, так и на тему семьи. На конкурсы поступила не одна сотня работ.

В рамках подготовки учебных заведений к началу учебного года в Пскове проводится акция «Безопасная школа», где волонтеры проверяют школьные и пришкольные территории на предмет безопасного нахождения на них детей. При мониторинге территорий партийцы проверяют качество тротуаров, наличие аварийных деревьев, ограждения от проезжей части, пешеходных переходов, знаков, ограничивающих автомобильное движение.

Кроме того, общественники приняли участие в акции «Я помню» партийного проекта «Историческая память» по оцифровке всех городских памятников и мемориальных досок, посвященных Великой Отечественной войне.

На весь период пандемии активисты партийного проекта «Народный контроль» проводили мониторинг цен и наличия товаров первой необходимости в магазинах и аптеках города, а также контролировали соблюдение всех эпидемиологических мер.