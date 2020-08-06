Общество

Возродить механизм распределения в вузах предлагают в России

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил возродить механизм распределения в вузах для студентов, которые не в состоянии сами платить за обучение. Об этом говорится в письме Хамзаева в Минтруд, передает RT.

По его словам, выпускники школ, которые прошли только на платное отделение вузов, должны иметь возможность заключать договоры на обучение на безвозмездной основе, а после окончания учебного заведения такие студенты «будут обязаны два года отработать по направлению в любом регионе России», пишет «Лента.ру».

Хамзаев отметил, что такая мера необходима, поскольку не все россияне могут себе позволить оплату обучения детей. В период пандемии и последующего снижения доходов эта ситуация усугубилась, подчеркнул он.

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В случае, если студент откажется от распределения после окончания вуза или будет отчислен, то ему придется возместить средства, потраченные на его обучение.