Общество

МЧС оценит безопасность детского сада на улице Первомайской в Великих Луках

МЧС оценит безопасность детского сада на улице Первомайской в Великих Луках. Об этом сообщает портал «Луки.ру».

Детский сад на улице Первомайской рассчитан на 140 мест. Его должны были сдать в эксплуатацию в начале 2020 года, но случилось непредвиденное: на стене здания появились трещины. Причина — нестабильность грунтов. В итоге грунт стабилизировали, а теперь наблюдают за «движением» стен.

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6 августа безопасность детского сада проверяют сотрудники МЧС России. Они приехали на объект со специальным диагностическим комплексом «Струна». С его помощью специалистами будет проведена оценка состояния дома по определению устойчивости и возможности его дальнейшей эксплуатации. Проконтролировать объект попросил специалистов губернатор.

Заключение специалисты вынесут позднее.