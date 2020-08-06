Общество

Главам регионов рекомендовали больше помогать бездомным

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала главам регионов создавать и расширять центры помощи бездомным. Об этом сообщают «Известия».

Согласно документу, центры помощи бездомным будут необходимы для социальной адаптации этих людей, поиска для них жилья и работы.

Предполагается, что подобные меры смогут снизить преступность в среде бездомных. В тексте решения приводится статистика. Так, в прошлом году преступления совершили 7,5 тыс. бездомных.

По данным на 2019 год, в России существует 136 организаций, занимающихся помощью бездомным, в частности центры социальной адаптации, приюты, гостиницы и дома ночного пребывания. Однако мест для бездомных, которых в России насчитывается от 1 млн до 5 млн, недостаточно.

«Создание одного центра помощи бездомным может обойтись в 100–300 млн рублей, но расходы на их годовое содержание, обслуживание и функционирование составят гораздо больше», — пояснил завкафедрой государственного и муниципального управления РЭУ имени Плеханова Руслан Абрамов.

При этом, по словам эксперта, открыть подобное учреждение необходимо в каждом регионе.