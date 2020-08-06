Общество

Владимир Жириновский оценил свою жизнь на «тройку»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал в интервью RT о совершенных в жизни ошибках, упомянув, в частности, решение о женитьбе.

По словам политика, брак стал второй его ошибкой после решения поступить в Институт стран Азии и Африки, передает РИА Новости. «Не было яркой любви. И у многих нет. А что делать? Где эта любовь? Сложно», - сказал Жириновский.

Лидер ЛДПР признался, что у него нет ни хорошей работы, ни теплой семьи, ни хороших товарищей, ни свободы. «Все, что я имею, — это на тройку. На тройку я прожил жизнь», - констатировал он.

Жириновский пожаловался, что ему не хватает теплоты, семейного уюта.

«Исправить мои ошибки невозможно по возрасту… Я не могу снова жениться — это уже будет брак по расчету. Поэтому ничего не вернуть. Силы истрачены», - заключил он.

Жириновский женился в 1971 году на Галине Лебедевой, у супругов сын Игорь Лебедев. Кроме того, у политика есть двое внебрачных детей.