Общество

Стала известна зарплата секретаря на ресепшн в Пскове

Средняя зарплата секретаря на ресепшн в Пскове составляет 28 000 рублей в месяц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, исходя из результатов анализа зарплаты секретарей на ресепшн в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, секретарь на ресепшн в Пскове в среднем получает 28 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 50 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 41 000 рублей в месяц.

В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске - 30 000 рублей, в Екатеринбурге – 34 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 31 000 рублей, в Челябинске – 29 000 рублей, в Омске – 27 000 рублей в месяц.

У представителя этой профессии в соседних городах зарплата достигает следующих показателей: Тверь – 31 000 рублей, Великий Новгород – 28 000 рублей, Смоленск – 28 000 рублей, Ленинградская область – 34 000 рублей в месяц.