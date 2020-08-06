Общество

Прятать от детей книжки для взрослых поручили библиотекам

Книги и журналы с маркировкой «18+» или предупреждением «Запрещено для детей» не должны попадаться на глаза несовершеннолетним посетителям библиотек. Литература для взрослых должна храниться под замком или надзором библиотекаря. Такие правила установлены приказом Министерства культуры, который вступает в силу 7 августа.

В мае пошлого года был принят закон, уточняющий порядок оборота книг и фильмов, не предназначенных для детских глаз и ушей. По этому закону продавцы книг и библиотекари получили право требовать паспорт у посетителей, чтобы убедиться в их совершеннолетии. Этим же законом министерству культуры поручалось определить порядок размещения печатной продукции в библиотеках, что и сделано в нынешнем приказе, пишет «Парламентская газета».

Ключевое правило: соблюдать «пространственную изоляцию» детской литературы от книг для взрослых, а также требования по маркировке и классификации литературы по возрастным категориям. Желательно организовать отдельные залы для маленьких и взрослых читателей, причем доступ подростков в залы «18+» должен быть исключен. За неимением комнаты библиотека может поместить все «взрослые» книги под ключ в отдельную комнату. Если комната всего одна, то вся «запрещенка» должна лежать в отдельном шкафу под зорким оком библиотекаря.