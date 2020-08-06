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Общество

Названы «любимые» пароли мошенников

07.08.2020 09:14|ПсковКомментариев: 0

Самыми любимыми паролями мошенников являются простые для подбора комбинации, различные варианты идущих в одном порядке знаков, рассказал партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.

В качестве пароля не следует использовать свою дату рождения, имя, номер телефона или иные общедоступные сведения, предупредил Мясоедов. Он посоветовал использовать генератор паролей для создания хорошего защищенного пароля. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «Прайм».

Кроме того, для каждого сервиса желательно использовать отдельный пароль, отметил эксперт. Он подчеркнул, что самым сложным должен быть пароль от основной почты, взломав которую мошенники смогут получить доступ к множеству сервисов.

Теги: #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
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