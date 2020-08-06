Общество

Юные спецназовцы провели субботник в псковском центре семьи

Полицейские и воспитанники профильного лагеря дневного пребывания «Юный спецназовец» провели субботник на территории Службы социальной реабилитации несовершеннолетних «Областной центр семьи» в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Инспекторы по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Пскову Елена Орлова и Екатерина Матюшичева вместе с ребятами, отдыхающими в лагере, оказали волонтерскую помощь в уборке прилегающей территории. В результате совместной работы у здания приюта появилась клумба из камней с ромашками. Кроме этого, в порядок привели имеющиеся цветочные посадки, а территорию очистили от строительного мусора.

Лагерь «Юный спецназовец» организован на базе вечерней общеобразовательной школы №1.