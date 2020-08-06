Общество

Противопожарные водоемы обустроят в десяти деревнях Гдовского района

Противопожарные водоемы обустроят в десяти населенных пунктах Гдовского района. Соответствующая конкурсная документация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Специализированные водоемы приведут в порядок в деревнях Прибуж, Ремда, Кобылье Городище, Трутнево, Добручи, Купково, Луневщина и Колодье, а также в селах Чернево и Ямм (на улицах Гвардейской, Исполкомовской и Степанова).

Начальная (максимальная) цена контракта - 1 млн 345 тысяч 216 рублей. Источник финансирования - бюджет Гдовского района на 2020 год из средств международного проекта EE-RU-126 «LOCAL FIRE» программы приграничного сотрудничества Россия - Эстония 2014 - 2020 годы.

Заявки для участия в электронном аукционе по определению подрядчика принимаются до 13 августа. Аукцион пройдут 17 августа. Работы необходимо выполнить до 31 октября.