Общество

Менее 20 человек заразились коронавирусом за сутки в Псковской области

Менее 20 человек заразились коронавирусом за последние сутки в Псковской области. Общее число заболевших за весь период пандемии в регионе составляет 3908 человек. Об этом сообщает оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19 в Псковской области.

Всего проведено 68130 исследований. 704 из них за последние сутки. Количество выздоровевших достигло 2823 человек. Статистика смертности в области за сутки не изменилась – 55 человек.

Статистика по районам: