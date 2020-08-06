Менее 20 человек заразились коронавирусом за сутки в Псковской области

Менее 20 человек заразились коронавирусом за последние сутки в Псковской области. Общее число заболевших за весь период пандемии в регионе составляет 3908 человек. Об этом сообщает оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19 в Псковской области.
Всего проведено 68130 исследований. 704 из них за последние сутки. Количество выздоровевших достигло 2823 человек. Статистика смертности в области за сутки не изменилась – 55 человек.
Статистика по районам:
- Псков – 1216
- Великие Луки – 783
- Бежаницкий район - 52
- Великолукский район – 182
- Гдовский район – 81
- Дедовичский район – 55
- Дновский район - 105
- Красногородский район – 36
- Куньинский район –39
- Локнянский район - 13
- Невельский район - 135
- Новоржевский район – 22
- Новосокольнический район - 78
- Опочецкий район – 42
- Островский район – 276
- Палкинский район - 49
- Печорский район – 44
- Плюсский район – 98
- Порховский район - 144
- Псковский район – 318
- Пустошкинский район – 18
- Пушкиногорский район - 11
- Пыталовский район – 22
- Себежский район – 25
- Стругокрасненский район – 44
- Усвятский район - 20