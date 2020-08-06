Общество

Более 50 садоводств в Псковской области пользуются услугами по вывозу ТКО

Более 50 садоводств в Псковской области пользуются услугами по вывозу твердых коммунальных отходов, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании «Экопром».

Вывоз ТКО производится в рамках договоров с региональным оператором - ООО «Экопром». В зависимости от типа контейнера, установленного в конкретном садоводстве, используется необходимый тип автомобиля. Например, в автопарке ООО «Мехуборка Псков» есть грузовик Ford с тросовым краном-манипулятором, при помощи которого вывозятся контейнеры большого объема.

Отходы из садоводств вывозятся регулярно по установленным графикам, либо по заявкам, поступающим от председателей СНТ, - в зависимости от условий, указанных в договоре.

В ООО «Экопром» напомнили, что все садоводческие некоммерческие товарищества, как и другие юридические лица, обязаны заключить договор на вывоз ТКО с регоператором.