Оформить ИНН и получить налоговое уведомление псковичи могут в отделениях МФЦ

Многофункциональный центр Псковской области расширил спектр предоставляемых населению услуг. Теперь во всех отделениях МФЦ можно обратиться за оформлением идентификационного номера налогоплательщика и по вопросу получения налогового уведомления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.
Решение о внедрении указанных услуг принято по соглашению между Федеральной налоговой службой Псковской области и региональным Многофункциональным центром.
Отметим, что при обращении за первичным оформлением ИНН потребуется только паспорт. В случае утраты и оформления дубликата госпошлина составит 300 руб. Оплатить ее с помощью банковской карты можно в окне приема. В МФЦ обращают особое внимание на то, что в этом случае заявители получат электронный образ документа, заверенный по установленному образцу.
Директор МФЦ Екатерина Ершова напомнила, что ранее был совершен переход на электронный образ СНИЛС. «Сначала этот вид услуг граждане восприняли с настороженностью, однако через некоторое время новый вид документа вошел в обиход. От выдачи ИНН в виде электронного образа мы ожидаем аналогичную реакцию. Надеемся, что расширение перечня услуг налоговой службы на площадке МФЦ решит вопрос с их доступностью в районных центрах», - отметила Екатерина Ершова.