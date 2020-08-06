Общество

Оформить ИНН и получить налоговое уведомление псковичи могут в отделениях МФЦ

Многофункциональный центр Псковской области расширил спектр предоставляемых населению услуг. Теперь во всех отделениях МФЦ можно обратиться за оформлением идентификационного номера налогоплательщика и по вопросу получения налогового уведомления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Решение о внедрении указанных услуг принято по соглашению между Федеральной налоговой службой Псковской области и региональным Многофункциональным центром.

Отметим, что при обращении за первичным оформлением ИНН потребуется только паспорт. В случае утраты и оформления дубликата госпошлина составит 300 руб. Оплатить ее с помощью банковской карты можно в окне приема. В МФЦ обращают особое внимание на то, что в этом случае заявители получат электронный образ документа, заверенный по установленному образцу.