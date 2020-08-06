Общество

Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Виталием Аршиновым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Особое мнение», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102 FM). Гость студии - известный представитель корпуса муниципальных руководителей Псковской области, глава Плюсского района Виталий Аршинов.

Чем живет местное самоуправление сегодня? Каковы его проблемы и перспективы? В чем отличия нынешней ситуации от 1990-х, когда Виталий Аршинов в первый раз возглавлял Плюсский район? Тяжело ли работать главе, избранному не от партии власти, а от «Яблока», и в каком формате складываются его взаимоотношения с региональной властью? Ответы на эти и многие другие вопросы прозвучат сегодня в прямом эфире.

Программу проведет журналист, главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей. Радиослушатели могут задать свои вопросы Виталию Аршинову по телефону 56-73-72.