Общество

Скверы в центре Пскова и площадь Ленина поправят по единому «дизайн-коду»

Сквер у кинотеатра «Октябрь», сквер с гномиками и площадь Ленина получат одинаковые малые архитектурные формы во время реконструкции площади. Об этом рассказал главный архитектор Пскова Евгений Сачков 7 августа во время пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей, посвященной единому «дизайн-коду».

Как рассказал Евгений Шапкин в первоначальном варианте площадь Ленина с двумя прилегающими скверами («Октябрь» и «Гномики») был более разнообразным. По итогам обсуждения на прошедшем в мае градсовете обязали «разнообразие поуменьшить». Поэтому в задании на проект капитального ремонта формы и материалы будут использоваться однотонные и однотипные материалы.

Отвечая на вопросы журналистов, заместитель начальника управления городского хозяйства Александр Грацкий сказал, что новый дизайн-код не касается направляющих пешеходных ограждений. Их рисунок и размер определен ГОСТом. Старые неоцинкованные ограждения постепенно удаляются. Ограждения с вензелями достаточно дорогостоящие, а бюджет ограничен.