Общество

Углубление дна реки Великой проводят в Пскове

Работы по углублению дна реки Великой проходят в Пскове, сообщила Псковской Ленте Новостей заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области в сфере водных отношений, экологической экспертизы и охраны окружающей среды Татьяна Можжина.

Фото из группы «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте»

Дноуглубление проходит в рамках проекта по расчистке реки Великой в Пскове от границы города до пригородного микрорайона Промежицы. «Проект реализуется на федеральные средства, которые выделены в виде субвенций в области водных отношений. Исходя из объемов субвенций, проект разделен на два этапа: первый этап - 2019-2021 годы, второй этап - 2022-2024 годы», - отметила Татьяна Можжина.

Фото из группы «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте»

В рамках первого этапа проводятся работы от района улицы Никольской до Ольгинского моста. Протяженность расчистки - 3,9 км. Общая стоимость работ - 35,8 млн рублей.

Татьяна Можжина пояснила, что дноуглубление проводят на пяти участках. «Это три участка вдоль Петропавловской и дальше вверх по течению еще два участка возле Степановского лужка», - уточнила она.

Фото из группы «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте»

«Проводилось обследование территории на наличие боеприпасов времен Великой Отечественной войны, устроена временная технологическая площадка возле улицы Никольской, там же - карта намыва, куда изымаемые грунты размещаются с помощью пульпопровода, после чего обезвоживаются. Далее они будут разровнены, площадку приведут в исходное положение», - рассказала заместитель председателя комитета.

Фото из группы «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте»

Татьяна Можжина пояснила, карта намыва достаточно удалена от водного объекта, поэтому, чтобы прокачать изымаемые грунты до площадки намыва, требуется пульпопровод. «Протяженность пульпопровода - 2 километра. Его соединили и приступили к работе со вчерашнего дня. Прибыл Watermaster - агрегат, который занимается дноуглубительными работами», - сказала она.

Работы проводит компания из Санкт-Петербурга «НПП «ЭкоГидроТехнологии», которая, по словам Татьяны Можжиной, хорошо себя зарекомендовала в Псковской области на других водных объектах.

«Кроме дноуглубительных работ проводится и выкашивание водной растительности в рамках контракта», - отметила Татьяна Можжина и добавила, что дноуглубление позволит защитить население города в период весеннего половодья от затопления 5% обеспеченности (раз в 20 лет).