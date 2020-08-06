Общество

Глава Плюсского района рассказал, как переболел коронавирусом

Распространение коронавируса в Плюсском районе напрямую зависит от его географического положения и близости к Санкт-Петербургу. Об этом сообщил глава района Виталий Аршинов сегодня, 7 августа, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Отметим, что в Плюсском районе на данный момент порядка 100 заболевших.

По словам Виталия Аршинова, если считать процент заболевших от общего населения, то он составляет более 1% , это один из самых высоких процентов по области. «Нужно понимать специфику района, я в шутку называю его дачный, а не Плюсский», - отметил глава района и добавил, что сейчас численность района в 3 раза выше, чем количество зарегистрированных жителей из-за большого количества дачников.

«Дачное население в начале весны, почувствовав опасность, ринулось на дачи. Первыми заболевшими были жители Санкт-Петербурга, которые разнесли все это по району», - заявил Аршинов.

Кроме того, глава района добавил, что комиссия, которая приезжала выявить причину очага коронавируса в районе, нарушений со стороны администрации не нашла.

«Это хвороба и меня не обошла. У меня была легкая форма, но мне пришлось провести две недели в Пскове, все закончилось благополучно, последствий нет», - рассказал Виталий Аршинов.