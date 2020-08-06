Общество

Партию карамельного солода проверили на границе в Псковской области

Партию карамельного солода в 20 тонн проверили на границе в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Пророщенное зерно, которое используется в пивоварении, ввозилось автомобильным транспортом из Литвы, и следовало в адрес юридического лица в Санкт-Петербург.

В ходе осуществления карантинного фитосанитарного контроля государственный инспектор управления установил, что фитосанитарный сертификат оформлен правильно в соответствии с действующими в ЕАЭС нормативными правовыми документами в области обеспечения карантина растений, а транспортировка подкарантинной продукции осуществляется без нарушений.

После прохождения необходимых процедур партия карамельного солода направилась в Северную столицу в адрес грузополучателя.