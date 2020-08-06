Общество

Предварительная запись к онкологам открылась в Псковской городской больнице

Предварительная запись к онкологам открылась в Псковской городской больнице для прикрепленных к медицинскому учреждению пациентов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

Врачи-онкологи ведут прием пациентов в филиале поликлиники №2 (улица Киселева, 8) и в поликлинике №3 (улица Индустриальная, 8, телефоны 53-62-14, 53-33-88).

Записаться на прием можно по телефонам: 66-53-54, 66-53-57 - поликлиника №1 (улица Кузнецкая, 19); 29-83-60 - филиал поликлиники №2 (улица Киселева, 8); 56-33-66 - поликлиника №2 (улица Коммунальная, 23); 53-62-14, 53-33-88 - поликлиника №3 (улица Индустриальная, 8).

Прием пациентов проводится по предварительной электронной записи на определенное время, с учетом разделения потоков пациентов, с соблюдением социальной дистанции, строго в средствах индивидуальной защиты (маски, перчатки, с соблюдением санитарных правил) и при условии нормальной температуры тела после бесконтактной термометрии.

Телефон приемной главного врача Псковской городской поликлиники - 53-49-42.