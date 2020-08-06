Делегация Псковской области участвует в мероприятиях «Дня льняного поля-2020», которые проходят вблизи деревни Пирогово Торжокского района Тверской области 7 августа, сообщается в Instagram-аккаунте комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области.
В мероприятии участвуют руководство Министерства сельского хозяйства России, представители льносеющих регионов страны, Росагролизинг, а также компании, занимающиеся выращиванием и переработкой льна.
В программе «Дня льняного поля 2020» - демонстрация новейших разработок сельскохозяйственной техники и технологического процесса уборки льна, выставка достижений льняного комплекса Верхневолжья.