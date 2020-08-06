Общество

«Псковский строительный комплекс» поздравляет коллег с Днем строителя

Саморегулируемая организация - Ассоциация «Псковский строительный комплекс» поздравляет коллег с Днем строителя.

В поздравлении отмечается, что строительная отрасль Псковской области знает немало славных страниц, а бесценный опыт профессионалов передается из поколения в поколение на протяжении многих десятилетий.

«В этот праздничный день хотим пожелать вам, уважаемые строители, крепкого здоровья, финансового благополучия, успехов во всех начинаниях. Пусть всегда хватает вдохновения для интересных проектов и идей, а также сил и средств для их воплощения», - говорится в поздравлении.