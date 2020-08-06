Общество

Павел Волков: Значительная часть Пскова не поддается новым правилам благоустройства

В Пскове уже активно работают в соответствии с обновленными Правилами благоустройства и озеленения. Однако не все территории города оказались охвачены этой работой. Возможности административного управления оказались ограничены в связи с тем, что часть земель областного центра находится в зоне военного ведомства. Об этом в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил заместитель главы администрации Пскова Павел Волков.

«Мы находимся в длительной переписке с Северо-Западным территориальным управлением имущественных отношений Минобороны России. Обсуждается передача значительного количества земельных участков и имущественного комплекса в ведение администрации города Пскова. Обещали, что в 2020 году все будет передано. Однако этого до сих пор не произошло, поскольку нет приказа из Министерства обороны», - рассказал он.

Павел Волков отметил, что местные жители наверняка обращали внимание, когда проезжали по улице Юбилейной, как выглядит территория в районе улицы Комдива Кирсанова или улицы Космической: трава не скошена, валяется мусор, дорожки не сделаны…

«Навести порядок должен собственник, но у Министерства обороны, видимо, другие задачи. Может быть, они и занимаются благоустройством, но исключительно по мере возможностей. Специализированных структур у них по сути нет. Мы бы и рады что-то сделать на этих территориях, но не можем. Это будет нецелевое использование денежных средств», - пояснил он.

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Проблема касается и размещения нестационарных торговых объектов. Общегородские правила по установке, сопутствующему благоустройству и контролю здесь не действуют. На землях военведа живут по своим правилам, но по факту никто не понимает, что можно, а что нельзя.

«У нас часть города общегородским правилам пока не поддается. По сути это два больших массива – вокруг Дома Офицеров до военного госпиталя и военный городок на улицах Юбилейной, Маргелова, Достовалова. Если бы эти земли были городскими, то потенциал для развития у Пскова был очень большой. В частности, там можно было бы построить школу и детский садик. Но сейчас Псков в своих правилах оказался по сути разделен: есть основная часть города, где все документы работают, а есть военные, которые живут по своим законам», - подчеркнул Павел Волков.

Он добавил, что городские власти понимают, что передача такого большого и сложного имущественного массива дело непростое, но ведь уже проведено очень много подготовительной работы. В течение двух лет городские специалисты совместно с военными провели всю инвентаризацию и водоканального хозяйства, тепловых и электрических сетей, ливневой канализации и много другого.

«По большому счету сейчас непроработанных вопросов уже нет. Дело только за приказом Министерства обороны о передаче земель», - заключил Павел Волков.