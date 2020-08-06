Общество

«Акценты» Донецкого: Перезонирование «Электрона», метаморфоза «Таблетки» и Пушкинфест «живьем»

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Приключения «Электрона». Городские власти намерены перевести рекреационную зону на Завеличье в общественно-деловую.

Достаточно одной «Таблетки»? Как преобразится псковская танцплощадка в Летнем саду.

Пушкин и народ. Опубликована программа ХХVII Пушкинского театрального фестиваля.

Буквально бегущей строкой отметим самые громкие новости недели и перейдем к актуальным местным темам. В далеком Бейруте случился мощный взрыв селитры в порту. Благодаря ЮТубу все увидели, что такое настоящая взрывная волна, эквивалентная 175 тоннам тротила, как это бывает разрушительно и жутко. Представили хотя бы на минуту, что произойдет в крупных городах в случае ядерной войны. Центр Бейрута разрушен, 150 человек погибло. По некоторым оценкам, мощность взрыва равнялась около десятой части взрыва в Хиросиме в 1945-м.

Тем временем в соседней Белоруссии президентская кампания вышла на финишную прямую — батька Лукашенко сделал несколько знаковых заявлений, в частности, заверил избирателей (но больше своих влиятельных соседей на востоке), что белорусский народ «перезрел» для идеи политического объединения с Россией, цитирую: «Если бы я даже согласился на объединение, в Белоруссии это никогда не воспримут».

Псков 2 августа отпраздновал День ВДВ, на этот раз, несмотря на круглую дату — девяностолетие создания «крылатой пехоты», все у нас прошло более чем скромно. Если в Москве десантники подрались с бойцами Росгвардии, то у нас, насколько можно судить по соцсетям, даже традиционных водных процедур не наблюдалось. Все тихо, мирно, в тельняшках, с флагами ВДВ и бессмертным девизом «Никто, кроме нас». А уже 4 августа прибывший в Псков командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков представил личному составу гвардейского соединения нового командира — гвардии полковника Сергея Чубарыкина, назначенного на должность указом президента. Прежний командир соединения генерал-майор Игорь Каплий зачислен слушателем Военной академии Генерального штаба ВС России.

Все это на фоне продолжающейся пандемии коронавируса и ограничительных мер, то есть доставшего всех перчаточно-масочного режима. В тот же вторник, 4 августа, в интервью Псковской Ленте Новостей главный санитарный врач региона Александр Нестерук предрек вторую волну эпидемии уже в конце сентября в связи с началом учебного года и возвращения в город туристов. При этом ситуация будет усугубляться тем, что к «пришельцу из Уханя» добавятся и другие гриппы. Вы, допустим, заразитесь и заболеете, начнете температурить, но без тестов отличить коронавирус от банальной ОРВИ не сможете. Нагрузка на лечебные учреждения сразу и резко возрастет, чего, собственно, и опасается главный санитарный врач Псковщины.

Другие вирусологи, впрочем, настроены не столь алармистски: предсказывают вторую волну не раньше ноября, а то и вовсе ее отрицают. Как бы там ни было, но 2020-й год показал нам всем, что смешить Бога, то есть сообщать о своих планах, не стоит.

В Пскове, меж тем, в соцсетях вновь актуализировалась старая тема вокруг печально заброшенного стадиона «Электрон». Внимание к теме привлекла общественница, помощница депутата гордумы Елена Демченкова, которая принялась бить в виртуальный набат по поводу назначенных на 8 сентября публичных слушаний по вопросу внесения изменений в генеральный план города Пскова.

По версии Демченковой, фактически предстоит принятие нового генерального плана, то есть вся территория стадиона «Электрон» из рекреационной зоны Р1 (то есть зоны отдыха и спортивных сооружений) превратится в общественно-деловую зону ОД1, где возможно жилое строительство. По мнению общественницы, несмотря на обещания властей, нет никаких гарантий, что всё будет так, как заявлено. Цитирую: «Слово губернатора - это не гарантия. Гарантией (и то не 100%) может быть строка в бюджете, включение в программу. Об этом ничего неизвестно. <...> ...для объектов спорта ОД1 не предназначены, хотя и не препятствуют. Перезонирование «Электрона» в ОД1 не соответствует целям и задачам сохранения стадиона, ни в полном объеме, ни в части».

Как видим, даже в этой короткой цитате выражено известное противоречие: новая зона ОД1 не препятствует объектам спорта, но одновременно задачам сохранения стадиона не соответствует. То есть общественница категорически отказывается верить в обещания чиновников и призывает всех неравнодушных псковичей прийти на публичные слушания 8 сентября. При этом, что могут решить сами слушания как процедура, которая имеет сугубо рекомендательный характер, непонятно.

В свою очередь городские власти в лице заместителя главы администрации Пскова Валентины Зубовой оперативно отреагировали на хайп в соцсетях. Мол, внесение изменений в генеральный план спортивную судьбу территории стадиона «Электрон» не изменит. Цитирую чиновницу: «Предусмотрено использование территории под спорт. Кроме музея «Россия - моя история» предусматривается строительство спортивных сооружений - стадиона, и так далее. Это абсолютно точно. Изменения в генеральный план все это предусматривают. Те, кто сомневаются, пусть приходят 8 сентября на публичные слушания, и увидят, как это будет выглядеть. <...> Все нужно увидеть своими глазами, а не слушать домыслы. Все вопросы будут обсуждаться, а предложения — учитываться». Кстати, с проектом можно ознакомиться в управлении по градостроительной деятельности администрации Пскова (улица Яна Фабрициуса, 2а) по рабочим дням до 7 сентября с 14:00 до 17:00 часов.

Здесь стоит еще раз напомнить, что в начале июня губернатор Ведерников в своем Инстаграме уже «развеивал опасения» псковичей по поводу спортивной судьбы «Электрона». В своем видео он тогда сказал: «Ответственно вам заявляю и хочу напомнить, что мы пресекли планы по застройке элитным жильем данного участка земли. Более того, администрация Псковской области приобрела этот участок земли в собственность Псковской области именно для того, чтобы там точно никто ничего не построил».

Однако в том-то вся и штука, повторюсь, что Елена Демченкова и иже с ней во все эти успокоительные мантры чиновников упорно не верит. И вот это, как представляется, главная проблема взаимодействия власти и общества в нашей стране. Тотальное недоверие портит отношения. Кто в этом виноват? Власть или общественники? Наверное, как и в обычных семейных отношениях, не бывает так, что виноват кто-то один. Виноваты оба. Власть часто плюет на общество и продавливает свои решения через колено, в результате чего у общественников накапливается отрицательный опыт.

В свою очередь, общественники иногда паникуют зря и бьют в бубен шамана на пустом месте, не веря даже в самые благие начинания властей.

Тут в нашей ближайшей истории можно, если постараться, нагрести множество показательных примеров. Взять ту же эпопею с набережной реки Великой, реконструкция которой, если помните, затормозилась на долгих три года именно из-за шума, который подняли Лев Шлосберг и Ко. А так ли уж плох был предложенный проект? Никто на самом деле не знает. Никто же его реально не видел, кроме членов ВООПИиКа, которым лично я, например, категорически не доверяю. Многие их оценки зачастую голословны или даже лукавы.

Был шум и по поводу берега Псковы и спила деревьев вокруг Кремля. И что? Теперь все гуляют и пользуются прогулочной зоной и фотографируются на фоне инсталляции «Россия начинается здесь». Я уж молчу про пресловутую «Золотую набережную», которая в глазах общественников выглядела неким «исчадьем Ада», а нынче вошла в топ открыточных видов Пскова, и никто не помнит, что всего двадцать лет назад на ее месте были трущобы, развалины и жуткая помойка. Можно вспомнить уверения общественника Игоря Батова лет 10 назад, что Ольгинский мост со дня на день развалится. До сих пор стоит целехонек.

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Какой из сказанного напрашивается вывод? Наверное, власть и общественники должны искать какие-то точки соприкосновения, - не огульных обвинений, а попыток реального диалога. Тогда и доверие возрастет. Вроде как у нас имеется целая Общественная палата, которая как раз для этих целей и придумана, и на которую как раз и возложена эта важная функция - служить некой прокладкой между чиновниками и гражданами, но почему-то эту свою функцию региональная ОпПо не выполняет, или выполняет недостаточно.

Почему? Кто-то скажет, что это была изначальная профанация, симулякр, потому и не выходит «каменный цветок», кто-то кивает на человеческий фактор и роль личности в истории. Настоящих буйных, мол, мало. Но буйные в Общественной палате были, а теперь их нет, одни свадебные генералы. Значит, что-то пошло не так. В общем, если не получится реанимировать мертворожденный организм, то будьте уверены: ритуал и процедура публичных слушаний ничему не помогут, и как только возникнет очередная градостроительная закавыка, начнутся новый хайп и новые непонятки.

И я продолжаю. В Пскове ищут подрядчика для изготовления проектно-сметной документации на реконструкцию будущего здания областного Театра кукол, а именно — знаменитой псковской «Таблетки». Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена лота составляет 8 миллионов рублей. Вот за эти деньги какая-то проектная организация и должна состряпать проект, который удовлетворит все «хотелки», а их у кукольников немало. Срок выполнения проектных работ - до 25 декабря 2020 года.

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Я поговорил с главным режиссером Театра кукол Александром Заболотным, и он подтвердил, что, в принципе, все, что они хотели бы увидеть в новом здании театра, в список требований к проекту вошло. Кабинеты для руководства, архив, склад, постановочный цех со столяркой и сушилкой, кабинет для конструктора кукол, пошивочный цех, бутафорский цех с помещениями для покраски и сборки декораций, звуко- и осветительный цеха, кладовая сценической электроаппаратуры, студия для записи звука, наконец зрительный зал вместимостью в 150 кресел, с карманами сцены, репетиционный зал, костюмерные, гардеробные, вплоть до гаража и комнат для проживания приезжающих режиссеров, художников и других специалистов.

Кроме того, в проекте предусмотрено устройство подъездных дорог к зданию, разворотных площадок и парковок. Словом, список требований впечатляет, и тут у профана типа меня возникает только один вопрос: а вместит ли в себя все эти «хотелки» бывшая «Таблетка»? Или получится по принципу «хотели как лучше, а получилось как всегда»: того не смогли спроектировать, другого, от третьего оказались.

А тут еще неожиданно (на самом деле ожидаемо) возбудилась интернет-форумная публика, которая принялась причитать: а что же будет с нашей любимой «таблеточкой», в которой мы по молодости танцевали и морды друг другу били? С карусельками и прилегающей территорией? Ах-ах! Губят наши любимые развалины и собираются ликвидировать привычное захолустье!

Я нисколько не утрирую. Примерно так реакция скобарей обычно и выглядит. Что лично меня уже не удивляет. Ах-ах! Губят наш любимый вид, строят на берегу Псковский районный суд. Ах-ах! Ломают очередную развалину, у которой от ветра стена обвалилась. Хорошо, никого не убила.

Это я все к тому, что специалистам-архитекторам, которые возьмутся за проект Театра кукол, надо быть готовыми и к этим неадекватным реакциям. Все-таки хочется, чтобы новым Театром кукол Псков гордился не меньше, чем, допустим, той же «Золотой набережной», которую поначалу костерили на чем свет стоит, а теперь, еще раз повторюсь, включают во все рекламные туристические проспекты города Пскова и окрестностей.

И я завершаю наш выпуск действительно радостной новостью: c 20-го по 28 сентября в Пскове продолжится XXVII Пушкинский театральный фестиваль. Его первая часть в онлайновом пандемическом формате уже состоялась в мае-июне. Тогда видеотрансляции 22-х спектаклей посмотрели более 65 тысяч зрителей. И вот обещанное продолжение «живьем», долгожданная встреча со зрителем. Программа опубликована, по оценке арт-директора Псковского театра Андрея Пронина, цитирую: «Едва ли не самая сильная программа за все время, что я служу в Псковском театре».

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Как обычно, театральный форум будет сочетать сценическую и лекционную программы: в Псков приедет «автор бестселлеров» Евгений Водолазкин, а Театр на Литейном покажет спектакль «Лавр», поставленный по дебютному роману писателя. Событием фестиваля должен стать спектакль Юрия Погребничко «Магадан/ Кабаре/» московского театра «ОКОЛО дома Станиславского», в 2017 году ставший лауреатом премии «Золотая маска» как лучший в России драматический спектакль малой формы, а тот же Андрей Пронин прямо назвал эту постановку «великой», чем еще больше заинтриговал.

Еще один, как принято выражаться, хедлайнер фестиваля – спектакль «Слово о полку Игореве» московского Театра на Малой Бронной, созданный режиссером Кириллом Вытоптовым по тексту Саши Денисовой. Согласно идее драматурга, знаменитый памятник древнерусской литературы в спектакле исполняет… хор сотрудников вневедомственной охраны.

И так далее. Смотрите программу. Повторюсь, она уже опубликована. А завершит XXVII Пушкинский фестиваль премьера нашего театра: спектакль Петра Шерешевского «Село Степанчиково и его обитатели» по мотивам повести Достоевского. То, что не получилось в марте из-за коронавируса, произойдет в сентябре.

На этом пока всё. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий