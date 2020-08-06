Общество

Всемирный день кошек отмечается сегодня

Всемирный день кошек отмечается сегодня, 8 августа, сообщает портал calend.ru. Праздники, посвященные этим пушистым питомцам, есть во многих странах. Например, в России День кошек отмечается 1 марта, в Польше – 17 февраля, в Японии – 22 февраля, а в США их чествуют 29 октября. На международном уровне данный праздник появился в 2002 году и сегодня объединяет миллионы владельцев кошек по всему миру. Праздник имеет своей целью не только чествование этих животных, но и привлечение внимания к проблеме бездомных котов и кошек.

Не секрет, что кошки испокон веков были и остаются самыми распространенными домашними животными во всем мире: около 80% всех жителей Земли держат домашнее животное, и более половины из них отдали свое предпочтение именно кошкам, на втором месте идут собаки.



Помимо «эстетического удовольствия» кошки выполняют и ряд полезных для человека функций. Они отлично истребляют грызунов, лечат некоторые заболевания и даже продлевают жизнь своему хозяину. Так, американскими врачами было установлено, что владельцы кошек на 40% реже страдают от болезней сердца, также у них реже случаются инфаркты и инсульты. А английские врачи разработали целую «кототерапию», с помощью которой предлагают лечить ряд болезней, в частности – воспаления суставов и гинекологические заболевания.



Нередко кошки становятся героями сказок, былин, мультфильмов и т.д. У многих народов в мире существует множество поверий и примет, связанных с кошками. Самые распространенные – что кошки проживают несколько жизней, а еще могут интуитивно определять намерения пришедших в дом людей и чувствуют недобрых гостей. Поэтому неудивительно, что в некоторых странах эти животные находятся на особом государственном положении. Например, в Австрии каждой кошке, которая охраняла склады с продовольствием, выплачивается пожизненная пенсия в виде мяса и молока, а в Китае кошек охраняют на законодательном уровне. В Японии даже есть Храм кошек, построенный в честь 7 котов, которые в 17 веке служили японским воинам верой и правдой, а в Германии – Кошачий музей, где собрано множество экспонатов, связанных с кошками и отобранных по всему миру. Музеи кошек есть и в России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.



В сам же праздник – День кошек – виновников торжества особенно чествуют и всячески балуют – покупают деликатесы, новые домики и игрушки для своих питомцев. В ряде стран к этому дню даже было приурочено открытие специальных парков для выгуливания котов и кошачьих магазинов, кафе и гостиниц, где можно на время поселить питомца с большим комфортом.



Добавим, домашняя кошка входит в семейство кошачьих, в котором различают 2 подсемейства, 4 рода и около 36 видов. Известно, что в России обитают представители обоих подсемейств, 3 рода и 12 видов.