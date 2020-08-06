Общество

Псковский эколог обвинил птиц в распространении мусора

Псковский эколог Алексей Иванов в разговоре с корреспондентом радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове обвинил птиц, в частности чаек, в распространении мусора на территории областного центра. «И мы не только про чаек должны говорить. И голуби, и сороки, и вороны», - отметил он.

Алексей Иванов рассказал, что на сегодняшний день за контейнерную площадку возле многоквартирного дома отвечают собственники жилья вместе с управляющей компанией. «Если контейнерная площадка находится на земле, не принадлежащей "управляйке", многоквартирному дому, то за нее отвечают органы власти», - пояснил эколог.

«Получается, что в момент, когда подъезжает регоператор и забирает контейнер, а что-то упало, он приберет это за собой и уедет. А когда контейнер находится в период от вывоза до вывоза, за площадку отвечают дворники, уборщики, которые не всегда наводят порядок», - продолжил Алексей Иванов.

Кроме этого, он обратил внимание на то, что до конца не проведена работа с частниками, которые живут на окраине города и не заключают договоры на вывоз мусора. «Им выгоднее мусор завалить в ближайший на окраине контейнер у многоквартирного дома», - посетовал эколог.

«И вообще, требование одно - все контейнеры должны быть только закрытого типа», - добавил Алексей Иванов.