Общество

Псковичи участвуют в патриотическом лагере-форуме «Молодая Гвардия. Крым. Донузлав – 2020»

Уже больше недели волонтеры Псковского молодежного центра Арсений Паутов и Валерия Комарова представляют Псков на ХIV Союзном патриотическом лагере-форуме «Молодая Гвардия. Крым. Донузлав – 2020».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в молодежном центре, для участников лагеря организован курс интерактивных лекций и развивающих тренингов по истории, политологии, социологии, журналистике, а также проводятся спортивные и творческие мероприятия.

«Самое главное в лагере – это люди. Множество интересных собеседников и хороших друзей мы встретили в этом лагере. И конечно, удивительной красоты природа, ради которой прощаешь какие-то накладки в организации лагеря» – отмечают волонтеры из Пскова.

Студентка Валерия Комарова стала единственным участником от России в конкурсе волонтерских проектов на грант Антона Шестунова. Антон Шестунов - предприниматель, в 2020 году начал заниматься волонтерством, привез в лагерь грант в размере 100 тысяч рублей на реализацию волонтерского проекта – прим.)

Отличились ребята и в спортивных состязаниях форума – сборная команда по волейболу, в состав которой они входили, заняла второе место в соревнованиях на приз администрации лагеря.

Участие в работе лагеря-форума принимают 160 юношей и девушек в возрасте от 18 до 26 лет – активисты молодежных и студенческих объединений, представители ряда субъектов и городов воинской славы Российской Федерации, городов и регионов Луганской и Донецкой народных республик. Традиционно работа молодёжного союзно-патриотического лагеря-форума в Крыму направлена на воспитание у участников духа патриотизма и изучение отечественной истории.