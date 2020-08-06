Общество

Игровое оборудование установят на детских площадках в Дедовичах за 400 тысяч рублей

Игровое оборудование установят на детских площадках в Дедовичах за 400 тысяч рублей. Соответствующая информация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Фото из конкурсной документации

Игровое оборудование появится у многоквартирного дома №22 на улице Октябрьской и во дворе домов № 17, 19, 21 и 25.

Установят игровой комплекс для детей в возрасте от 7 до 12 лет, качалку-балансир в средневековом стиле, игровой комплекс в средневековом стиле для детей в возрасте от 3 до 6 лет, квадратную песочницу с крышкой, качалку-балансир с художественной росписью на тему сказочных сюжетов, маятниковые качели с зашитыми боковинами c художественной росписью в средневековом стиле, скамейки с боковинами, а также шестигранные урны.

Срок окончания работ запланирован на 21 августа. На аукцион было подано две заявки с понижением начальной (максимальной) цены контракта до 354 тысяч и 356 тысяч рублей. Победитель пока не объявлен.