Общество

В облизбиркоме завершен прием финансовых отчетов от партий за второй квартал 2020 года

В Избирательной комиссии Псковской области завершен прием Сведений о поступлении и расходовании средств региональных отделений политических партий за второй квартал 2020 года. Об этом сообщила начальник отдела контрольно-ревизионной деятельности, взаимодействия с политическими партиями Избирательной комиссии региона Светлана Баринова.

Всего в облизбирком должен был поступить 31 отчет, но одно из региональных отделений партий ликвидировано в отчетный период, поэтому сданы 30 отчетов.

«Нарушений в данном квартале по партийной отчетности нет. По 24 отделениям партий отчеты нулевые — за этот период не было ни поступлений, ни расхода средств. Шесть партий предоставили сведения, где есть информация о средствах партии. Из них пять получали деньги от своих центральных аппаратов, одна партия получала пожертвования от юридических лиц и две - от физических лиц», - пояснила Светлана Баринова.

Добавим, что в соответствии с законодательством политические партии обязаны предоставлять в избирательную комиссию финансовую отчетность ежеквартально.