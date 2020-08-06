Общество

В Плюсском и Стругокрасненском районах обсудили подготовку к единому дню голосования

Избирательная комиссия Псковской области организовала очередные обучающие семинары для председателей ТИК и участковых избирательных комиссий по вопросам подготовки и проведения сентябрьских выборов. Сегодня, 7 августа, такие семинары были проведены в Плюсском и Стругокрасненском районах.

Представители облизбиркома довели до сведения сотрудников избирательных комиссий, сформированных на территории указанных муниципальных образований, алгоритм работы в период подготовки и проведения выборов, и рассказали о новшествах избирательного законодательства. Напомним, они касаются увеличения периода, в течение которого избиратели смогут проголосовать, с одного до трех дней (11 - 13 сентября). Кроме того, участники семинара имели возможность задать интересующие вопросы.

«В Плюсском районе сформировано 11 УИКов, и все их председатели приняли участие в семинаре, - сообщила председатель районной ТИК Анастасия Федорова. - Такая встреча была для нас очень необходима, мы узнали много полезной информации, в частности, касающейся процедуры организации голосования в трехдневный период. Также мы обсудили, как правильно выстроить работу, чтобы избежать ошибок».

Высоко оценил эффективность семинара и председатель ТИК Стругокрасненского района Александр Комов. «Семинар был очень полезен. Это большое дело, чтобы вдохновить сотрудников комиссий на работу в последующий ответственный период», - сказал он, особо отметив, что вся необходимая информация по организации предстоящих выборов была предоставлена в доступной форме. Добавим, что на территории Сругокрасненского района сформировано 19 участковых избирательных комиссий.