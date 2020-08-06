Общество

Росреестр заявил о блокировке 34 сайтов-двойников ведомства

Росреестр заявил о блокировке 34 сайтов-двойников ведомства. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росреестра по Псковской области, www.rosreestr.ru является официальным сайтом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Нередко на сайтах-двойниках мошенники предлагают услуги по предоставлению сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимость (ЕГРН). Стоимость такого «посредничества» в десятки раз может отличаться от установленного законом размера платы за предоставление таких сведений. В результате работы, проводимой Росреестром по противодействию деятельности сайтов-двойников, Роскомнадзор на основании судебных постановлений заблокировал 34 таких ресурса.

Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, осуществляется Росреестром и Федеральной кадастровой палатой. Получить информацию об объектах недвижимости в режиме онлайн граждане могут на Публичной кадастровой карте Росреестра.

Оказание такой услуги иными лицами и организациями через сайты-двойники, является незаконным, нарушает существующий порядок и влечет ряд иных негативных последствий, к которым, в частности, относятся: создание предпосылок к мошенническим действиям в сфере оборота недвижимости, затруднение оперативно-розыскной деятельности и правоохранительной деятельности, несоблюдение правового режима оборота персональных данных и т.д.

Помимо судебного способа противодействия деятельности сайтов-двойников, Росреестром подготовлены изменения в законодательство Российской Федерации в части установления запрета на перепродажу сведений, содержащихся в ЕГРН, и запрета на создание сайтов, предлагающих такие услуги (218-ФЗ), а также административных санкций за совершение приведенных правонарушений (КоАП РФ).

Как определить сайт-двойник?

1.Самый верный признак – обратить внимание на доменное имя сайта. Сайты-двойники размещают информацию о правомочии действовать от лица Росреестра и Федеральной кадастровой палаты, копируют структуру их официальных сайтов, а также используют в своем адресе схожие официальному наименованию ведомств названия, добавляя к ним удвоенные буквы, приписку «online». Таким образом, у граждан и организаций создается впечатление, что они оформляют запрос на получение государственной услуги на официальном сайте государственного органа власти. Хотя это не так.

2.Также убедиться в подлинности сайта поможет наличие электронных сервисов. Так, сервис «Личный кабинет», которым можно воспользоваться, имея регистрацию на Едином портале государственных услуг (https://gosuslugi.ru), не доступен на сайтах-двойниках.

3. На сайтах-двойниках Росреестра, Федеральной кадастровой палаты или Публичной кадастровой карты размещаются прайс-листы, ссылки на мобильные приложения и способы оплаты, а также реклама.

4. Компании-мошенники завышают цену получаемой услуги в десятки раз. Росреестр несет ответственность за предоставляемые сведения, а мошенники могут дать неактуальную или вообще ложную информацию - жалобы на такие случаи уже есть. При этом незаконное обогащение позволяет сайтам-двойникам широко использовать рекламные инструменты для размещения на первых строчках интернет-поисковиков.

5. Существенную часть своих запросов сайты-двойники генерируют по ключам доступа, на которых установлены роботы-автоматы. При неполучении данных в течение суток роботы, как правило, генерируют повторный запрос, что существенно перегружает систему.

Максимальное количество запросов, поступающих от лиц, организующих посредническую деятельность между Росреестром и получателями услуг, в течение месяца в разрезе 20 заявителей составляет от 28 тысяч до 422 тысяч. От одной технологической точки (посредника) поступает более 7,5 тысяч запросов в день.

Почему сайты-двойники опасны?

Деятельность сайтов-двойников нарушает положения законодательства о регистрации недвижимости, в соответствии с которыми орган регистрации прав обязан по запросу правообладателя предоставлять ему информацию о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества, права на который у него зарегистрированы. Все лица, запрашивающие информацию на таких сайтах, «уводятся» из правового поля, и собственники недвижимости не могут узнать, кто именно запрашивал сведения по их объектам.

Пользуясь этими услугами, пользователь предоставляет информацию в нарушение закона для систематизации, хранения, накопления и передачи персональных данных в юрисдикции других стран мира.

Управление Росреестра по Псковской области еще раз напоминает, что обращение к сайтам-двойникам влечет за собой получение недостоверных сведений в сфере недвижимости. В конечном итоге такая неосмотрительность заявителей может быть чревата значительными финансовыми потерями и получением недостоверной информации.

http://www.rosreestr.ru - единственный адрес, по которому можно получить официальную информацию. Также есть телефон горячей линии 8800 100 3434, там можно задать любой вопрос, который касается поддержки и работы этого сайта, какие услуги можно получить.

Региональное управление призывает граждан быть внимательными и пользоваться только официальными сайтами.