Общество

Основные ограничительные мероприятия в Псковской области продлены по 15 августа

Основные ограничительные мероприятия, введенные в Псковской области для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, продлены на срок по 15 августа. Изменения внесены губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым в Указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Напомним, что в числе основных ограничительных мероприятий — запрет на проведение различных массовых мероприятий, посещение ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комплексов, аттракционов и досуговых учреждений, также по-прежнему приостановлена деятельность плавательных бассейнов, аквапарков.

Сохраняются требования на соблюдение социальной дистанции, масочного и в определенных случаях перчаточного режима.

Владельцы торгово-развлекательных центров, ресторанов, кафе, столовых, а также организации, осуществляющие розничную торговлю и оказывающие услуги, должны соблюдать санитарно-противоэпидемические мероприятия.

Согласно новой редакции Указа, граждане, прибывшие на территорию региона из иностранных государств, теперь должны только соблюдать соответствующие постановления Главного государственного санитарного врача РФ. Указом отменено требование незамедлительно сообщать о своем прибытии в страну, а также предоставлять данные о поездке и контактную информацию о себе.

Указ губернатора опубликован на портале нормативных правовых актов Псковской области.