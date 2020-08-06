Общество

Как собрать ребенка в школу? ЛОНГРИД

До нового учебного года остался всего лишь месяц, а значит перед родителями встает непростая задача - собрать ребенка в школу. Нужно купить целый список необходимых школьных принадлежностей - начиная от рюкзака и школьной формы, заканчивая тетрадками, ручками и линейками. Конечно, у многих родителей бюджет ограничен, но хочется дать своему ребенку все самое лучшее.

Специально для мам и пап в преддверии учебного года «МК в Пскове» составил обзор магазинов, где можно полностью экипировать школьника и при этом хорошо сэкономить.

Все подробности – в лонгриде.