Общество

Конкурс стенгазет осужденных прошел в Псковской области

В Управлении ФСИН России по Псковской области проведен конкурс стенгазет осужденных на тему «Нет терроризму». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, мероприятие состоялось в рамках работы по профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма.

«Осужденные отнеслись к данному конкурсу с большим энтузиазмом, ведь проблема распространения терроризма – это проблема мирового масштаба», - отметили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

– Проведение подобных воспитательных мероприятий помогает осужденным осознать всю глубину и важность проблемы терроризма, а также способствует привитию им уважительного отношения к традициям человеческого общежития, - отметил заместитель начальника регионального УФСИН Игорь Кучмук.