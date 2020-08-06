Общество

Необычные граффити появились на пешеходных дорожках Пскова

В пятницу, 7 августа, в Псковской области прошла профилактическая акция «Молодежки ОНФ». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в движении, мероприятие было приурочено к Международному дню светофора.

В 16 регионах страны, в том числе в Псковской области, участники команды совместно с инспекторами ГИБДД нанесли на асфальт граффити, напоминающие о правилах дорожного движения. Короткие яркие надписи уже появились рядом с пешеходными переходами, школами, детскими садами и другими образовательными учреждениями.

«Возьмите ребенка за руку», «Прочтешь смс на другой стороне», «Посмотри, проверь, переходи» - простые надписи на асфальте кратко передают суть правил поведения на дороге.

«Теперь пешеходные дорожки нашего города станут еще безопаснее. Мы надеемся, на то, что яркие граффити будут привлекать внимание пешеходов и они не будут забывать о том, что прежде, чем ступить на проезжую часть стоит внимательно смотреть на дорогу, а не в телефон, стоит спешиться с велосипеда, взять ребенка за руку. Очень важные, а главное простые правила, которые сохранят вам и вашим детям жизнь», - рассказала участница «Молодежки ОНФ» в Псковской области Алеся Михачева.

«День светофора» «Молодежка ОНФ» проводит в рамках всероссийской акции «Безопасность детства». Она стартовала совместно с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой в 2018 году. Участники региональных команд проводят рейды в местах массового отдыха, на пляжах, в парках, на детских площадках и игровых комплексах, в торгово-развлекательных центрах и на территории аттракционов. Особое внимание уделяется выявлению потенциально опасных мест, которые могут представлять угрозу здоровью и жизни детей.