Общество

Псковские общественники проверили детские игровые площадки

Член Общественного совета при региональном управлении МВД Саид Дукаев принял участие во всероссийской акции «Безопасность детства». Вместе с представителями общественной организации «Совет отцов» и «Молодежки ОНФ» был проведен рейд по детским игровым площадкам в областном центре. Общественники посетили детские площадки, установленные в районах Завеличье, «Лисьи горки», на улице Металлистов, и посмотрели их состояние на предмет безопасности.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, особое внимание уделялось состоянию игрового и спортивного оборудования, наличию коррозии металлических элементов и повреждению деревянных конструкций.

Пообщались проверяющие и с жителями микрорайонов, в которых установлены игровые площадки. Так, на улице Кузбасской дивизии, 50 игровую детскую площадку общественники вместе с активистами дома осматривали во всех деталях: где ребенка поджидает опасность поцарапаться, упасть, разбиться, а также - что можно исправить своими силами. Выявленные нарушения фиксировались для последующей передачи лицам, ответственным за содержание осмотренных территорий.

При мониторинге безопасности детских площадок к волонтерам подключились и некоторые управляющие компании города.

Как отметил Саид Дукаев, чтобы дети могли играть в удобных и безопасных условиях, детские площадки должны быть в хорошем состоянии. «Мы призываем всех неравнодушных псковичей принять активное участие в выявлении и устранении дефектов на игровых комплексах. Совместными усилиями мы сможем поддерживать хорошее состояние детских игровых площадок», - отметил он.

Аналогичные рейды в рамках всероссийской акции «Безопасность детства» продолжаться и в дальнейшем.