Общество

Число умерших от коронавируса в Псковской области увеличилось до 57

Число умерших от коронавируса в Псковской области увеличилось до 57. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном штабе COVID-19. Так, за минувшие сутки отмечено еще два летальных исхода.

На данный момент проведено 68873 исследований (743 за сутки). Всего подтверждено 3928 случаев заражения коронавирусом (+20). Выздоровело – 2835 (12 за сутки).

Статистика по районам: