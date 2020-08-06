Число умерших от коронавируса в Псковской области увеличилось до 57. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном штабе COVID-19. Так, за минувшие сутки отмечено еще два летальных исхода.
На данный момент проведено 68873 исследований (743 за сутки). Всего подтверждено 3928 случаев заражения коронавирусом (+20). Выздоровело – 2835 (12 за сутки).
Статистика по районам:
- Псков – 1221
- Великие Луки – 784
- Бежаницкий район - 52
- Великолукский район – 182
- Гдовский район – 81
- Дедовичский район – 55
- Дновский район - 105
- Красногородский район – 36
- Куньинский район –39
- Локнянский район - 13
- Невельский район - 139
- Новоржевский район – 22
- Новосокольнический район - 78
- Опочецкий район – 42
- Островский район – 276
- Палкинский район - 49
- Печорский район – 44
- Плюсский район – 99
- Порховский район - 144
- Псковский район – 323
- Пустошкинский район – 18
- Пушкиногорский район - 11
- Пыталовский район – 22
- Себежский район – 25
- Стругокрасненский район – 45
- Усвятский район – 23.