Общество

Николай Козловский и Любовь Романова поздравили великолучан с Днем строителя

Глава города Великие Луки Николай Козловский и глава администрации города Великие Луки Любовь Романова поздравили жителей города с Днем строителя, который отмечается сегодня, 9 августа.

«Уважаемые работники строительной отрасли города Великие Луки! Примите искренние поздравления с Днем строителя! Представители вашей профессии всегда пользовались заслуженным почетом и уважением в обществе, поскольку именно вы создаете облик наших городов, возводите комфортное жилье и социально значимые объекты, - говорится в поздравлении. - Великие Луки сегодня – это развивающийся и растущий город, где строятся современные жилые дома, образовательные и медицинские учреждения, транспортные магистрали, реализуются крупные инфраструктурные проекты. За каждой новостройкой, детским садом, школой, путепроводом или дорогой – добросовестный труд и профессионализм великолукских строителей».

«Благодарим всех работников строительных организаций и управлений за трудолюбие и преданность профессии, выражаем слова признательности ветеранам отрасли, отдавшим многие годы строительной сфере и восстановившим наш город после Великой Отечественной войны. Уверены, что высокая квалификация, профессиональный и ответственный подход к работе тружеников строительного комплекса Великих Лук позволят с успехом завершить все реализуемые в городе серьезные проекты, построить многие тысячи квадратных метров комфортабельного жилья для горожан. Желаем всем строителям крепкого здоровья, счастья, благополучия, добра и больших успехов в этом благородном деле», - отметили руководители города Великие Луки.