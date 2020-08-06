Общество

Депутата раскритиковали за появление в мини-платье

Депутат парламента Южной Кореи Рю Хочжон, пришедшая на пленарное заседание в мини-платье, вызвала споры о том, как подобает одеваться законодателям, сообщает РИА Новости со ссылкой на YonHap. Как только фотографии попали в Сеть, интернет-пользователи обрушились на женщину с критикой.

«Она выглядит так, как будто пришла собрать с присутствующих плату за алкоголь», «Это что, бар?», «Скоро она придет на работу в бикини» - возмутились комментаторы.

Рю Хочжон, которая в свои 27 лет является самым молодым депутатом Национального собрания, объяснила выбор наряда желанием изменить традицию носить только строгую одежду. «На каждой сессии большинство депутатов - а это мужчины среднего возраста - одеты в костюмы и галстуки. Я хотела разрушить эту традицию», - пояснила она.

Депутат напомнила, что авторитет парламента основан не на одежде, и пообещала продолжить экспериментировать с нарядами.

В Партии справедливости, членом которой является Рю Хочжон, выразили сожаление о том, что женщину-политика оценивают не по результатом ее работы, а по внешнему виду.

Также за Рю Хочжон вступилась депутат от Демократической партии Ко Мин Чжун, которая отметила, что коллега смогла разрушить чрезмерно авторитарную и торжественную атмосферу парламента.