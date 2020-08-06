Общество

Полсотни парковых деревьев получит Гдов к экологическому субботнику «Зеленая весна»

Полсотни саженцев парковых деревьев – лиственницы, тсуги канадской и сосны черной – получит Гдов к экологическому субботнику «Зеленая весна», который состоится 13 августа. Как отмечается в сообществе «Граждане Гдовского края» «ВКонтакте», саженцы выращены в питомнике Псковского зеленхоза.

«Это подарок нашему городу от генерального директора предприятия Михаила Шараева. Михаил Васильевич – человек уникальный. Выдающийся профессионал, фанатично влюбленный в свое дело, он возглавляет псковский "Зеленхоз" более сорока лет. Благодаря ему трест успешно пережил все экономические и политические потрясения, выпавшие за эти годы на долю России и Псковщины, продолжает развиваться и производит роскошный посадочный материал – цветы, плодовые, ягодные и овощные культуры, саженцы садово-парковых деревьев и кустарников. В питомниках "Зеленхоза", словно в залах Эрмитажа, хочется гулять целыми днями, особенно если вам повезет заполучить в экскурсоводы такого специалиста, как Михаил Шараев», отмечается в сообществе.





Еще ранней весной была достигнута договоренность, что он приедет в Гдов, чтобы оценить состояние парка в городской крепости и помочь в создании дендроплана – какие деревья требуется подлечить, где нужно сделать новые посадки, а где убрать «мусорную» и «аварийную» растительность, но свои коррективы внес коронавирус.

Теперь же, узнав о гдовском субботнике, директор «Зеленхоза» не только подтвердил согласие выступить экспертом в вопросах озеленения, но и подарил городу крепкие, адаптированные к выживанию в естественных природных условиях саженцы парковых деревьев.

Напомним, экологический субботник в Гдове состоится 13 августа, сбор в 11 часов у гдовского Центра досуга и культуры.