Общество

Названы самые популярные породы кошек в России

Россияне чаще всего заводят мейн-кунов, британцев, сибирских и бенгальских кошек. Об этом президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко рассказала Агентству городских новостей «Москва», передает РИА Новости.

По ее словам, британские кошки пользуются популярностью из-за схожести с плюшевыми мишками, а бенгальские из-за того, что напоминают диких животных.

«По-прежнему популярны мейн-куны, потому что большие, а русский человек любит больших кошек. Сибиряки традиционных окрасов тоже одни из самых популярных, они большие, нарядные, красивые и несложные в содержании», - сказала Шевченко.

По ее словам, пользуются спросом также скоттиш-фолды, ориенталы и сфинксы.

Фелинолог добавила, что в период самоизоляции россияне стали чаще заводить кошек.