Общество

Милонов рассказал, зачем чиновники летают бизнес-классом

Полеты бизнес-классом позволяют чиновникам выспаться. Об этом заявил каналу «360» депутат Госдумы Виталий Милонов, передает РИА Новости.

«Это единственная возможность для чиновника такого уровня поспать. Он спит там. Хорошо, давайте посадим его у туалета, кому будет от этого лучше, что он прилетит в Москву и ничего не решит, потому что он будет весь разбитый», - заявил Милонов.

Он отметил, что туристическая поездка предполагает возможность приехать на место отдыха и отоспаться. У чиновников на это нет время, часто он прилетает на сутки, а затем летит в город в другом часовом поясе. «Мы же хотим, чтобы они работали. Я бы для этих людей, которым нужно далеко летать, сознательно не делал бы каких-то строгостей», - сказал депутат.

Ранее в СМИ появились сообщения, что врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал постановление об оплате командировок чиновников по тарифам бизнес-класса. В пресс-службе краевого правительства назвали эту информацию «аппаратной диверсией», а сам Дегтярев объяснил, что подписал документ о полетах чиновников только эконом-классом.

Предшественник Дегтярева Сергей Фургал ранее запретил чиновникам летать в командировки бизнес-классом.