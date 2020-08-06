Общество

В Псковской области экипажи армейской авиации ЗВО отработали действия в нештатных ситуациях

На базе аэродрома Остров (Псковская область) военнослужащие бригады армейской авиации выполнили учебно-боевые задачи на авиационных комплексных тренажерах, имитирующих основные виды современных боевых вертолетов: многоцелевых Ми-8, ударно-штурмовых Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28 «Ночной охотник».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ЗВО, занятия проводились на двух рабочих местах: в классе, оборудованном автоматизированным учебным комплексом, на котором отрабатываются вопросы теоретической подготовки инженерно-технического и лётного состава, а также практические действия непосредственно на комплексных авиационных тренажерах ПТВ-241, КТ-8мтв5 и СТВ-28.

В ходе занятий отрабатывались действия летного и штурманского состава в нештатных ситуациях: неблагоприятных погодных условиях, нулевой видимости, различных отказов бортовой радиоэлектронной аппаратуры, таких как выход из строя двигателя или потеря радиосвязи.

Во время полетов на тренажерах летчики также отработали уничтожение командных пунктов, боевой техники и огневое подавление наступающих сил «противника» с помощью различных авиационных средств поражения.

Реалистичное изображение, выводимое на круговой панорамный экран тренажера, звуковое сопровождение и идентичные настоящим органы управления, средств связи и навигации, позволяют летчикам более качественно подготовиться к выполнению боевых задач, получить необходимые навыки и отточить свое профессиональное мастерство.