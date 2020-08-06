Общество

В Псковской области 1 сентября, скорее всего, не будет традиционных линеек – губернатор

Торжественные линейки 1 сентября в школах Псковской области с большой долей вероятности будут отменены. Также за каждым классом после начала учебного года будет закреплен отдельный кабинет. Об этом в своем видеообращении заявил губернатор Михаил Ведерников.

«Было много вопросов по началу учебного года. Мы планируем его начать, как и положено – 1 сентября. Единственное, что, скорее всего, традиционных линеек не будет, и необходимо будет соблюдать ряд требований от Роспотребнадзора, в частности, закрепление отдельного кабинета за каждым классом. Тем не менее, школы будут работать в очном режиме», - отметил глава региона.

Также Михаил Ведерников сообщил, что эпидемиологическая ситуация в Псковской области остается стабильной, и напомнил, что регион постепенно подходит к третьему этапу снятия ограничений. Если положительная тенденция сохранится, уже на следующей неделе состоится обсуждение возможности открытия театров, кинотеатров, бассейнов.

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«Наша главная задача на сегодня – не допустить возникновения новых крупных вспышек. Сохраняйте бдительность, - призвал Михаил Ведерников, - берегите свое здоровье, безопасность близких. Если мы все будем следовать рекомендациям Роспотребнадзора, то в скором будущем вернемся к обычному полноценному режиму жизни».