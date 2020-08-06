Общество

Александр Котов в День строителя напомнил о задаче кардинального решения жилищного вопроса

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил строителей с профессиональным праздником. В своем обращении к работникам и ветеранам отрасли он подчеркнул, что строительный комплекс, без преувеличения, можно назвать базовой отраслью экономики региона.

«Возведение любого нового объекта, реконструкция исторических зданий, выполнение ремонтных работ, реализация инфраструктурных проектов, благоустройство территорий – всё это связано с работой строителей. От стабильной работы строительного комплекса, включающего множество смежных производств, зависит ситуация на жилищном рынке и в сфере занятости населения. Профессия строителя на сегодня является одной из самых востребованных в Псковской области. Регион возводит социальные, спортивные, транспортные и промышленные объекты», – сказал Александр Котов.

Он отметил достаточно высокие темпы жилищного строительства в регионе и напомнил о поставленной президентом задаче в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос. Также председатель областного Собрания пожелал строителям успехов в созидательном труде, профессиональных достижений, крепкого здоровья и семейного благополучия.