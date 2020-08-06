Общество

Почти четыре километра реки Великой в Пскове расчистят и углубят

Уже в этом году начнется расчистка и углубление дна реки Великой в Пскове. Работы предстоит провести на пяти участках от Ольгинского моста в Пскове до улицы Никольской в поселке Родина. Общая длина участка, куда выйдет специализированная техника, составит 3,9 км. О старте работ сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем обращении к жителям региона.

«Будут проведены земляные, укрепительные работы. А также приняты меры по сохранению рыбного запаса», - уточнил глава региона.

Финансирование в размере 36 млн рублей будет выделено по нацпроекту «Экология».

Также в обращении губернатор прокомментировал ситуацию вокруг разлива мазута в Середке. По его словам, пятно не угрожает соседним водоемам.